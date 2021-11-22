كريم جوهر يكشف لـ«الدستور» تفاصيل حفله بالأوبرا: الأهم في مشواري

يستعد الملحن والمؤلف الموسيقي والبيانيست العالمي كريم جوهر، لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا، يوم الخميس المقبل الموافق 25 نوفمبر، على مسرح الجمهورية، بدار الأوبرا المصرية.

من جانبه أعرب «جوهر» عن سعادته البالغة للاتفاق مع الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، على إحياء مجموعة حفلات موسيقية على مسارح الأوبرا المختلفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا في تصريحات لـ«الدستور» أن الأوبرا صرح ثقافي وفني كبير كان يتمنى الوقوف على أحد منابره منذ عدة سنوات.



وأضاف «جوهر»: على الرغم من تقديمي حفلات كثيرة على مدى 20 عامًا في جميع بلدان العالم، فإننى أعتبر أن حفلات الأوبرا هي الأهم لي على مدار مشواري الفني، خاصة أنها منبع نجوم الزمن الجميل وعمالقة الطرب الأصيل.



وعن تحضيراته للحفل، قال: «أحضر لبرنامج مميز أقدم خلاله مقطوعة موسيقية جديدة من تأليفي اسمها «إسباني شرقي»، بالإضافة إلى مجموعة من الروائع الموسيقية الفريدة منها «طير بينا يا قلبي» لمحمد فوزي، المقدمة الموسيقية لرائعة «بعيد عنك» لبليغ حمدي وكوكب الشرق أم كلثوم، «أسمر يا أسمراني» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، «الدنيا ربيع» لسعاد حسنى، «أمانة عليك» لكارم محمود، وغيرها».

تذاكر حفل كريم جوهر



وكانت قد طرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بحفل البيانيست العالمى كريم جوهر، وشهدت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، ونفدت حوالى 75% من التذاكر التى طرحت بفئتين، الأولى بمبلغ 135 جنيهًا، والثانية بمبلغ 160 جنيهات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

شروط حضور الحفل

كما تضع إدارة الأوبرا عدة شروط أبرزها:

-غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

-غير مسموح بتحريك المقاعد.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».