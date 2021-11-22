الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال لقاء المبعوث الأممي..

وزير الخارجية: مصر تدعم الحل السياسي في اليمن

وزير الخارجية والمبعوث
وزير الخارجية والمبعوث الأممي إلى اليمن

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمبعوث الأممي على توليه المنصب، معربًا عن التطلع لأن تسهم مساعيه في دفع مسار الحل السياسي في اليمن باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها.

شكري يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن 

مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن 

وأكد شكري دعم مصر لمهمة المبعوث الأممي ولكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل تحقيق التسوية المنشودة.

وتطرق وزير الخارجية، خلال اللقاء، إلى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية؛ والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي وتطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو غد أكثر إشراقًا.

لقاء شكري والمبعوث الأممي 

وأعاد شكري التأكيد على أن أمن اليمن واستقراره يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وعلى رفض مصر القاطع لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

المبعوث الأممي: نتطلع إلى العمل مع مصر 

من جانبه، أحاط المبعوث الأممي وزير الخارجية باتصالاته ومساعيه التي قام بها خلال الفترة الماضية لاستكشاف آفاق التحرك نحو استئناف الحوار الشامل بين الأطراف اليمنية، كما تطرق إلى آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني على الساحة اليمنية.

وأعرب المسئول الأممي عن التقدير لدور مصر الداعم لليمن، وتطلعه إلى العمل مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح اليمن وشعبه الشقيق.

اجتماع شكري مع جروندبرج 
وزير الخارجية اليمن المبعوث الأممي استقرار التسوية السياسية مصر

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