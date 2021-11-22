الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شلل مروري وغرق الشوارع.. «المكنسة» تواصل ضرب الإسكندرية (فيديو)

سموحه
سموحه

عانى كورنيش الإسكندرية من شلل مروري وتوقف تام في بعض المناطق، نتيجة توابع نوة المكنسة الشتوية التي تستمر لليوم الثالث على التوالي.

ونتيجة الهطول المفاجئ لمياه الأمطار بغزارة منذ صباح اليوم، تجددت الأزمة في الإسكندرية من تكدسات لمياه الأمطار في الشوارع والطرقات الجانبية والرئيسية.

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ومازالت تعاني بعض المناطق من تكدسات مياه الأمطار منها منطقة سموحة وسبورتنج والتي تحولت لبحيرات مائية عرقلت حركة المرور وتعطل السيارات.

وأكد اللواء محمود نافع أنه تم رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية، وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة. 

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تابع نافع، أنه قبل استقبال أول النوات الشتوية تم عمل نماذج محاكاة في البؤر الساخنة والتي بلغ عددها ١١٣ منطقة إسكندرية وهي خطوات استباقية تجنبا للأزمة الشتوية الناتجة من تكدسات مياه الأمطار.

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بعد موجة الطقس غير المتوقعة أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 (طلاب فقط) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك لتمكين الأجهزة التنفيذية من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

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ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنبيه على انتظام حضور المعلمون بالمدارس وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم وذلك من أجل تجهيز المدارس والتأكد من عدم وجود أي معوقات تعوق سير العملية التعليمية لليوم الدراسي المقبل.

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وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتقليل التحرك بالسيارات الخاصة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وذلك للسماح لسيارت الصرف الصحي من التحرك بسهولة لرفع وإزالة جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقعة.

كورنيش الإسكندرية شلل مروري نوة المكنسة نوة المكنسة الشتوية اللواء محمود نافع

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