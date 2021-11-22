الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تسترد 6.5 مليار جنيه من خسائرها بختام التعاملات

البورصة
البورصة

نجحت مؤشرات البورصة، في وقف نزيف خسائرها التي منيت بها على مدار الجلسات الماضية، لتتعافى نسبيًا في إغلاق تعاملات اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية من قبل، وتعافي ملحوظ لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات التي كانت قد خسرت أكثر من 50% من قيمها على مدار الأسابيع الماضية.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 6.5 مليار جنيه، ليصل إلى 710.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي" إيجي إكس 30" بنسبة 0.76 % ، ليغلق عند مستوى 11359.03 نقطة، وأوقف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي إكس 70"  سلسلة خسائره الحادة، ليغلق مرتفعا اليوم بنسبة بلغت 2.12 % مسجلًا مستوى 1985.31 نقطة، كما امتدت موجة التعافي للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليغلق عند مستوى 2936.72 نقطة، بعدما استرد 1.75 % من خسائره السابقة.

وقال محللون بالسوق، إن تلك الارتفاعات تعود الى عمليات الشراء من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد العرب والمصريين على بعض الأسهم خاصة الصغيرة والمتوسطة القيمة.

 وأشار غلى أن هناك بعض الأنباء الإيجابية التي تم تداولها بتشكيل لجنة لدراسة القصور في أداء الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير المالية؛ لدراسة أسباب عجز الهيكل التمويلي لهيئة الاستثمار و المناطق الحرة، ومراجعة سلامة التصرفات الجارية منها حيال المناطق الاستثمارية واقتراح حلول.

ولفت المحللون، إلى أن مثل تلك الأنباء جاءت برد فعل لأداء البورصة التي استردت جزءًا من خسائرها، وسط ترقب من المتعاملين لمحفزات استثمارية جديدة من شأنها رفع أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.

 

 

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