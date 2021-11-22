افتتاح المعرض الخيري العشرين بأسعار مخفضة لطلاب تمريض أسيوط

افتتح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب فعاليات المعرض الخيري العشرين والذي نظمه اتحاد طلاب كلية التمريض بصالة الأنشطة الطلابية بالكلية.

إفتتاح معرض خيري

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة انتصار محمد يونس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة رمزي يوسف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت علي خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حكمت إبراهيم منسق الانشطة الطلابية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وإيمان غدير مصطفى مدير رعاية الشباب بالكلية، فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأعضاء اتحاد الطلاب وطلبة الكلية.

إفتتاح معرض خيري

وأعرب الدكتور شحاته غريب عن بالغ سعادته بالمنتجات المعروضة داخل المعرض والتي تعكس حرص إدارة الجامعة علي تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب على مدار العام وتحقيق الدور المجتمعي للجامعة بهدف الوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية، معلنًا في ذلك عن تقديم مبلغ مالي لدعم المنتجات المعروضة بأسعار منخفضة.

إفتتاح معرض خيري

وأوضحت الدكتورة سماح محمد عبد الله أن المعرض في نسخته العشرون يعد نجاحًا يضاف للكلية ويؤكد حرصها على توفير العديد من المنتجات للطلاب بأسعار زهيدة تناسب قدرات عدد من الطلاب الغير قادرين وتلبي احتياجاتهم ومنها الملابس, حيث أن المعرض يقام كل عام بالجهود الذاتية لأعضاء هيئة تدريس الكلية الذين يتبرعون باستمرار ماديًا وعينيًا لإقامة هذا المعرض مرتين كل عام لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية بحيث يستغل ريعه في تنظيم المعرض وفي إقامة يوم اليتيم بالكلية كل عام، وقد بلغت قيمة المعروضات في هذا المعرض حوالي 30 ألف جنيه.

إفتتاح معرض خيري

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حرص إدارة الجامعة المتواصل على دعم كافة أبنائها الطلاب فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها والذي يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي والدعم لمجابهة متطلبات الحياة، ومؤكدًا في ذلك أن الجامعة لا تدخر جهدًا في التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب وتحفيزهم للمزيد من الجد والاجتهاد وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.

إفتتاح معرض خيري

إفتتاح معرض خيري