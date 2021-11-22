الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيع 6 اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر في عدة المجالات

توقيع اتفاقيات بين
توقيع اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر

شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر  تميم بن حمد آل ثاني، توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات؛ الجانب العسكري، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقرالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم.

جلالة-السلطان-وسمو-أمير-قطر-يشهدان-توقيع-6-اتفاقيات-تعاون-(2)
توقيع اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر 

ووقع اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة قطر من الجانب العُماني شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، فيما وقعها من الجانب القطري خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حسبما ما ذكرت الوكالة الرسمية العمانية. 

كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، وقعها من الجانب العُماني سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، فيما وقعها من الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.

جلالة-السلطان-وسمو-أمير-قطر-يشهدان-توقيع-6-اتفاقيات-تعاون-(3)
توقيع اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر 

كما وقع الجانبان، مذكرة تفاهم بين وزارة العمل بسلطنة عُمان، ووزارة العمل بدولة قطر في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، وقعها من الجانب العُماني محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، فيما وقعها من الجانب القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل.

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العُماني وجهاز قطر للاستثمار، وقعها من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، وقعها من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

جلالة-السلطان-وسمو-أمير-قطر-يشهدان-توقيع-6-اتفاقيات-تعاون-(2233-(1)
توقيع اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر 

ووقع الجانبان اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ وقعها من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. 

سلطان عمان هيثم بن طارق دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تعاون الجانب العسكري راس المال الفنادق العاصمة القطرية الدوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

«الشيوخ» يوصي بتخفيض ضريبة أرباح التداول بالبورصة 50% لمدة عامين

«علمية كورونا»: يمكن تطعيم المواطنين بلقاحي الأنفلونزا الموسمية وكورونا في نفس الزيارة

هزمها السرطان.. من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يعيد ثقة الشعب في مجلس الأمة الأردني

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

صور

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يربط بين هجوم القدس والقرار البريطاني باعتبار حماس "حركة إرهابية"؟

بعد تجدد الاشتباكات فى القدس.. هل ستواجه إسرائيل موجة عمليات فردية؟

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية