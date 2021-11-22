توقيع 6 اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر في عدة المجالات

شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات؛ الجانب العسكري، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقرالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم.

توقيع اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر

ووقع اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة قطر من الجانب العُماني شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، فيما وقعها من الجانب القطري خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حسبما ما ذكرت الوكالة الرسمية العمانية.

كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، وقعها من الجانب العُماني سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، فيما وقعها من الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.

توقيع اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر

كما وقع الجانبان، مذكرة تفاهم بين وزارة العمل بسلطنة عُمان، ووزارة العمل بدولة قطر في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، وقعها من الجانب العُماني محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، فيما وقعها من الجانب القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل.

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العُماني وجهاز قطر للاستثمار، وقعها من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، وقعها من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

توقيع اتفاقيات بين سلطنة عمان وقطر

ووقع الجانبان اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ وقعها من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.