«التراس» يستعرض استراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها بشأن تعميق التصنيع المحلي

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، وفدا رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من سفراء المجموعة الأوروبية المعتمدين لدى مصر، وبحضور السفير الدكتور "بدر عبد العاطي" مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

خلال الزيارة، تم عرض استراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.

الهيئة العربية للتصنيع

في هذا السياق، أشاد "التراس" بأهمية تلك الزيارات التي تُعد فرصة لتعريف الدول الأوروبية الصديقة بإمكانيات ومُنتجات الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لأحدث النظم العالمية، معربا عن ترحيبه بزيارة سفراء الدول الأوروبية الهامة، التي تعد انعكاسا لقوة الاقتصاد المصري المتنامي والثقة في مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والإستثمارات المشتركة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأوروبية.

الهيئة العربية للتصنيع

كما أوضح "التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الأوروبية، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أشار "التراس" إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة العربية للتصنيع لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، موضحا إمكانية تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الأوروبية إلى أسواق القارة الأفريقية.

الهيئة العربية للتصنيع

من جانبه، أكد السفير "بدر عبد العاطي" أن العديد من الدول الأوروبية تتطلع بإستمرار لتعزيز التعاون مع مصر في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن كبرى الشركات الأوروبية تولى أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

الهيئة العربية للتصنيع

وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد وفد سفراء الدول الأوروبية أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات، ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدين بالهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.

الهيئة العربية للتصنيع

الهيئة العربية للتصنيع

الهيئة العربية للتصنيع