الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنشأة ناصر

سرقة
سرقة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب" في منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالي).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب".. وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها. وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة سرقة مسكن كسر الباب منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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