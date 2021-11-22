هيثم الحاج علي: افتتاح معرض كتاب «مدينتي» لأول مرة 30 نوفمبر

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تستعد لإطلاق الدورة الأولى من معرض كتاب "مدينتي"، بالتعاون مع جهاز "مدينتي"، والمقرر افتتاحه 30 نوفمبر الجاري.

وأضاف الحاج علي، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، مؤكدًا أن المعرض لم يكون الأخير، وستشهد الفترة المقبلة الكثير من المعارض من هذه النوعية.

وأوضح أن الهدف من المعرض، تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ونشر المعرفة، وتوفير الكتاب للمواطنين أيا كان موقعهم وأماكنهم المختلفة في كافة محافظات ومدن الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيئة ستشارك في المعرض بالعديد من العناوين الخاصة بها، وتقدم تخفيضات على الإصدارات بشكل عام، لدعم الشباب على القراءة واقتناء الكتب المختلفة.

وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، على أن معرض "مدينتي" للكتاب، خطوة جديدة للهيئة في إقامة المعارض في المدن الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تستعد الهيئة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ53 المقرر إقامتها نهاية يناير المقبل، وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53 والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك حتى 25 نوفمبر الجاري.

وقالت عبدالدايم، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الإدارية العليا للمعرض، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة، وأضافت أنه يأتي ضمن خطوات دعم صناعة الكناب والنشر، مؤكدة موافقة اللجنة على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.

وتنطلق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف.