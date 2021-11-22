الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير التعليم يزور المعلم المعتدى عليه من ولي أمر في الدقهلية

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه سيقوم بزيارة مدرس الدقهلية الذي تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل ولي أمر ونجله داخل الفصل، خلال الأيام المقبلة .

وأكد نائب الوزير، في تصريحات له، أن المعلم من حقه أن تكون الزيارة داخل مدرسته وداخل الفصل الذي حدثت به الواقعة، وذلك لتكريمه أمام تلاميذه.

وكان قد توجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، بالشكر إلى القضاء المصري، على إصدار أسرع حكم لإعادة هيبة المعلمين.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «بعد 3 أيام فقط من واقعة اعتداء ولي أمر ونجله التلميذ على معلم بالدقهلية؛ جاء الحكم بالحبس سنتين وغرامة مؤقتة 15 ألف جنيه على ولي الأمر.. شكرا للقضاء، وللدولة، للحفاظ على كرامة المعلم وهيبته» .

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