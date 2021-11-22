الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق حمدوك والبرهان

حمدوك والبرهان
حمدوك والبرهان

أفرجت السلطات السودانية مساء الأحد عن 4 سياسيين بارزين، في إطار الاتفاق السياسي الذي أجري مؤخرا وأسفر عن عودة عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء.

 

وقالت سكاي نيوز عربية، إن السلطات أفرجت عن ياسر عرمان وعمر الدقير وصديق الصادق وعلي السنهوري.

 

وكان قد ألقي القبض على الأربعة في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في السودان، يوم 25 أكتوبر الماضي.

 

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.

 

وجرى توقيع الاتفاق بين الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

 

وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

 

وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر المناضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

 

ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.

 

وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق السياسي هذا؛ حيث رحبت كل من مصر والسعودية والامارات والكويت وغيرها، معربين عن الأمل بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية ومشيدين بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا.

 

كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الترحيب بالإعلان السياسي، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد.

 

وكذلك رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق السياسي، قائلة إنه من شأن الخطوة أن تُساهم في نزع فتيل الأزمة في السودان وتفضي إلى حل شامل ومستدام لكافة قضايا الفترة الانتقالية.

 

 

الاتفاق السياسي الافراج عن معتقلين السودان الدكتور عبد الله حمدوك الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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