أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك تعود للاستقرار

عادت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين، إلى الاستقرار مرة أخرى، بعد تفاوت أسعار الطن بها في عدد من الشركات العاملة في القطاع بالأمس، بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الإثنين 22-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

سجل سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، 1105 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت المسلح، حيث جاء مستقرا أيضًا عند 1105 جنيهًا، وهي نفس أسعارهما بالأمس.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، 1075 جنيهًا للطن الواحد، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث استقر عند 1075 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة النصر، حيث جاء مستقرًا عند 1065 جنيهًا.



وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، مستقرًا أيضًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي جاء مستقرًا أيضًا عند 1045 جنيهًا، تلاه في المركز التاسع سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء مستقرًا عند 1045 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف 1008 جنيهًا، تلاهم سعر طن الأسمنت بشركة المسلة بنحو 1005 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

وواصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهرين، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 805 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 800 جنيهات.

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

وسجل أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارًا بجميع شركاتها، حيث استقر سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، عند 1130 جنيهات للطن الواحد.

كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا.

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