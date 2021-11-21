«نتمنى مايكونش مات».. كيف تفاعل جمهور «ويبقى الأثر» مع رحيل إيهاب؟

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الحكاية الجديدة من مسلسل إلاّ أنا، وهى حكاية «ويبقى الأثر» بطولة مصطفى درويش.

وأثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل خلال الساعات الماضية بعدما تداول منشورات تفيد بوفاة مصطفى درويش، لكن الحقيقة الكاملة للموضوع هو أن درويش يمثل دور زوج يدعى «إيهاب» فى حلقات ويبقى الأثر وتوفى فى حلقة الأمس.

تقول داليا محمد :«ياريت يكون في سيناريو تاني»، بينما تقول نسمة:«هوّ مات فعلا والحكاية المرة دى بتتكلم عن المطلقات والأرامل وحقوقهم فى المجتمع»، بينما تقول نشوى:« أعتقد هيكتب كل ما يملك لمراته وأولاده بسبب أهله اللى طمعانين فيه».

بينما تقول أمانى محمد:« الخذلان والصدمة لما تبقى من أقرب الناس اللي كنت بنحبهم وبتموت نفسك علشانهم أقسي إحساس ممكن تحسّه وتقهر قلبك».

وبحسب ما أعلن كل من مصطفى درويش ونجلاء بدر أبطال المسلسل فقد يتناول مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر قضية اجتماعية مهمة، و يعرض معاناة أرملة بعد وفاة زوجها من تسلط والده عليها وعلى أولادها نظرًا لكونه الواصي القانوني لهم بعد وفاتهم وتفاعل معاها العديد من رواد السوشيال ميديا.

ومصطفى درويش ممثل مصري ذاع صيته خلال السنوات الماضية، فقد بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر.

فى تصريحات له من قبل شرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للإنتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.