فضل الحضارة المصرية على الإنسانية ندوة ببنات عين شمس.. غدا

ينظم قسم التاريخ بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، غدًا الاثنين، ندوة تحت عنوان «فضل الحضارة المصرية على الحضارة الإنسانية»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتور فتحي الحداد رئيس قسم التاريخ بالكلية.

ويتحدث في الندوة، الدكتورة عائشة عبدالعال عضو هيئة التدريس بالكلية، وتدير الندوة الإعلامية سوزان الفضالي، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية البنات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس اتخاذ الاستعدادات والجاهزية التامة بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى بجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على أن يُخصص له 10 درجات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد «الدماطي» على تطبيق التباعد في جلوس الطلبة بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة.

اختبار الطلاب وفق الجدول المعلن

وفي ذات السياق، صرح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن هذه الاختبارات تستمر حتى الخميس 25 نوفمبر 2021، حيث يجرى اختبار الطلاب وفقا للجدول المعلن، وتتضمن اللجان فترتين الأولى من الساعة 9 حتى 10 صباحًا، والثانية من 11 وحتى 12 ظهرا.

وأضاف، أن إدارة شئون الطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها للطلاب قبل موعد أول اختبار ب10 أيام.

وتابع «طنطاوي»، بأن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تركت لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للاجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.