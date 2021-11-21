تطعيم 174 ألف خلال أسبوع بلقاحات كورونا في تونس

أعلنت خلية المتابعة بوزارة الصحة التونسية عن أنّ عدد التونسيين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى حدود الساعة الرابعة مساء اليوم، وهو اليوم السابع للتلقيح المكثف بلغ 174 ألفا و4 أشخاص بــ 354 مركز مخصص لهذا الغرض.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت صباح اليوم تطعيم 22 ألفًا و720 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية من بينهم 10 آلاف و528 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيانٍ لها- أن 4 ملايين و856 ألفًا و968 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و27 ألفًا و32 جرعة بينها 17 ألفًا و832 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و946 ألفًا و17 شخصًا حتى الآن.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس حتى يوم أمس، 716 ألفا و183، فيما بلغ مجموع الوفيات منذ بدء الجائحة 25 ألفا و340.