الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 105 أطنان مخلفات وصيانة 30 كشاف إنارة بأحياء وقرى المنيا (صور)

حملات مكثفة لرفع
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات وأعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة بأحياء المدينة والقرى، التابعة لها حيث قامت برفع 105 أطنان مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة 30 كشاف إنارة ورفع الإشغالات بحي شمال المدينة.

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كانت أقسام البيئة التابعة للوحدات المحلية بقري (نزلة حسين ودمشير وصفط الخمار والبرجايّة وطوخ الخيل) واصلت أعمالها وقامت برفع 85 طنًا من المخلفات الصلبة والتراكمات من نقاط التجمع بجميع الشوارع الرئيسية والجانبية بدماريس وصفط اللبن والبرجاية ومن الطريق العام على عزبة سري باشا ونقطة تجمع سيدي بشر بصفط الخمار وتم نقلها للظهير الصحراوي حفاظا على صحة المواطنين وإنشاء بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

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حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا

وواصل قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان أعماله المكثفة حيث قام برفع 20 طن مخلفات وتراكمات من عزبة الجارحي وعمارات الأوقاف وماقوسة وكدوان، التابعة للوحدة المحلية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا

كثف قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية بقريتي (البرجاية وطوخ الخيل) أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الانارة وذلك  بصيانة 30  كشاف بالقرية والطرق المؤدية للقرى التابعة حيث تم صيانة شاملة بعزبة الصيادين وشد أسلاك كهربائية بطول العزبة التابعة لطوخ الخيل تجنبا الحوادث المرورية وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا

أوضح محمود حسين، رئيس حي شمال مدينة المنيا، أنه في إطار متابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات لتيسير حركة سير المواطنين تم المرور فى شوارع وأروقة الحى اليوم حيث تم رفع إشغالات بجانب مدرسة اللغات بشارع عدنان المالكى وتم عمل محضر بالواقعة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتيسير الحركة المرورية.

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حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة لرفع المخلفات بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع مخلفات صيانة كشافات أحياء وقري المدينة محمود حسين رئيس حي شمال الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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