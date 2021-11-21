الكويت ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى بين البرهان وحمدوك

‏رحبت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي السوداني بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وأكدت الكويت في بيان مساء اليوم ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان الشقيقة حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتشكيل حكومة كفاءات للمضي قدما في إنجاح مقاصد العملية الانتقالية، بما يحفظ أمن واستقرار السودان ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

وشددت الكويت على استمرارها في دعم كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويحقق صالح جمهورية السودان الشقيقة.

مصر ترحب بالاتفاق السياسي

ورحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي السوداني بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، اليوم.

وأشادت في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.

كما أعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.