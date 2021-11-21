مظاهرات حاشدة في لينز النمساوية لرفض التلقيح الإجباري ضد كورونا

شارك عدة آلاف، اليوم الأحد، في مظاهرة حاشدة في مدينة لينز النمساوية لرفض جعل التلقيح ضد كورونا إجباريا وذلك بعد يوم واحد من مظاهرات مماثلة في العاصمة فيينا.

وقال بيان للشرطة النمساوية اليوم إنه قد توافد الآلاف فى مظاهرة ضد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا في وسط مدينة لينز بحضور بعض أعضاء برلمان ولاية النمسا العليا.

وذكر البيان أن المشاركين كانوا سلميين وأن كل شيء تحت السيطرة ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من الناس من جميع الأعمار الذين جاءوا إلى وسط المدينة لم يرتدوا أقنعة.

ولفت البيان إلى أن المتظاهرين رفعوا شعار "لا للتلقيح الإجباري"، كما طالبوا بإنهاء كل قواعد كورونا.

وعلى صعيد آخر، دعا حزب الحرية، اليميني المتطرف، إلى خروج المظاهرات، حيث يرى زعيم الحزب، هيربرت كيكل، المصاب بكوفيد19- هو نفسه، أن النمسا في طريقها إلى "الديكتاتورية".

وبحسب الشرطة النمساوية، من المقرر نشر 1300 من أفرادها، لمراقبة ارتداء المحتجين كمامات "إف إف بي 2"، ضمن أمور أخرى.

ويستمر الحظر على السكان الذين لم يتلقوا التطعيم إلى ما بعد ذلك التاريخ.

وأعلنت الحكومة النمساوية فرض التطعيم الإجباري بداية من فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج، الجمعة، أن بلاده ستدخل في حالة إغلاق مرة أخرى بسبب أزمة جائحة كورونا وستفرض التطعيم الإلزامي اعتبارًا من فبراير المقبل.

وأكد وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين، أن وضع فيروس كورونا في البلاد سيعاد تقييمه كل عشرة أيام خاصة العمل بقاعدة اللقاح أو التعافي المعروفة باسم "جي 2" مع استمرار التضييق على غير الملقحين.

وقال موكشتاين، إنه سوف يبحث مع عدد من قيادات المستشفيات وخبراء الطب والصحة، الأربعاء، تطورات الوضع الحالي لجائحة كورونا في البلاد ومدى فاعلية الإجراءات الجديدة بعد فرض الإغلاق أمام غير الملقحين بلقاحات كورونا.