حبس صاحب شركة لإدارته شبكة إنترنت بدون ترخيص بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص وتوزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية بدار السلام، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة، مقيم بمحافظة الجيزة، باتخاذه من غرفة كائنة بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام مكانًا لإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالغرفة المشار إليها، وعُثر بداخلها على «9 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لاستقبال الإشارة – 3 أجهزة أنتنه لاستقبال الإنترنت – 4 أجهزة نانو إستيشن لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 رواتر – 2 جهاز محمل عليه برامج تشغيل الشبكة – 6 أجهزة أكسس بوينت – 3 أجهزة سويتش توزيع – 2 باور سابلاى لتشغيل الأطباق».

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيل الإنترنت لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.