رئيس حكومة الوحدة الوطنية يترشح لانتخابات الرئاسة فى ليبيا

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبية، اليوم الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ووصل الدبيبة، مساء اليوم الأحد، إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس لتقديم أوراق ترشحه لمنصب الرئيس الليبي في الانتخابات المزمع عقدها ٢٤ ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل، استقبلت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد، أكبر عدد من المرشحين الذين قدموا أوراقهم للترشح للرئاسة منذ فتح باب الترشح في 8 نوفمبر الجاري.

وقبل 24 ساعة من إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا، ارتفع عدد المرشحين للمنصب الرئاسي الرفيع إلى 35 شخصا.

وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان: إن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حتى الأمس، بلغ 32 مرشحا، موزعين على 3 مكاتب للمفوضية في ليبيا.

وأشارت إلى أن مكتب المفوضية في العاصمة طرابلس استقبل 23 مرشحا، فيما استقبل فرعها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا 7 مرشحين، أما فرع مدينة سبها جنوبي البلاد فاستقبل 3 مرشحين.