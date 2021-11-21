وائل كفوري وملحم زين يلتقيان الجمهور على مسرح المجاز بالإمارات 17 ديسمبر

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري للقاء جمهوره من خلال حفل غنائي ضخم يحييه على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات، بمشاركة النجم اللبناني ملحم زين؛ وذلك الجمعة 17 ديسمبر المقبل.

تعد هذه المرة الأولى التي يلتقى فيها كفوري بجمهوره على مسرح المجاز بالشارقة، على عكس صديقه ملحم زين الذي أحيا عدة حفلات هناك.

من المقرر أن يقام الحفل تحت شعار كامل العدد، خاصة أن التذاكر نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بمسرح المجاز، وعلق عدد كبير من عشاق الطرب اللبناني الأصيل، منتظرين نجوم الأغنية العربية وائل كفوري وملحم زين، في أمسية استثنائية يحتضنها المسرح المفتوح الروماني الطراز.

ومن المقرر أن يتغنّى كفوري خلال الحفل بمجموعة كبيرة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها "البنت القوية" التي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مؤخرًا، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

كما يحتفل مع جمهوره بنجاح أغنيته الجديدة "كلنا مننجر" التى تم تقديمها كـ تتر لمسلسل "داون تاون"، وهى كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، ومن إنتاج شركة Craft Media للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

فيما يقدم ملحم زين باقة من أغنياته الشهيرة منها «شو جابك على حينا يا صغيرة»، و "ضلي اضحكي، انتي مشيتي، وممنونك أنا"، وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور.

كان ملحم زين قد طرح مؤخرًا "ميني ألبوم" يتضمّن 5 أغنيات، هى "لهون وبس"، "مدري شو بني"، "من مدة"، "قولوا" و"صفا قلبي".

وتعاون ملحم زين مع الملحن سليم سلامة في تلحين الأغنيات، ومع الموزّع عمر صباغ في توزيعها، والشاعر فادي خليل في كتابة كلماتها، ما عدا أغنية "لهون وبس" فهي من كلمات إيفان نصوح.