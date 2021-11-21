الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق مركزين للدروس الخصوصية في حملة مكبرة بدمياط

غلق مركزين للدروس
غلق مركزين للدروس الخصوصية

قاد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس المركز والمدينة والعاملين بإدارات شئون البيئة والمتابعة الميدانية والإشغالات؛ للتصدّي لظاهرة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخّصة والمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين التي تواجد بهما عند الضبط عدد من الطالبات والطلبة واتخذت الإجراءات القانونية قبل المخالفين في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

و‏قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إزالة عدد 15 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ٣٦١٠ متر مربع تابعة لولاية الصرف بمركز دمياط، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم ضمن أعمال الموجة ال١٨ فى مرحلتها الثالثة.

وأضافت المحافظ أنه  تم تحقيق خطوات ملموسة بهذا الملف للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

كما أكدت أنه تم إزالة ٤٦٨ حالة تعدى منذ إنطلاق المرحلة الثالثة وذلك بمناطق مختلفة، و بمساحة إجمالية ٨٨٢٥٨متر مربع.

ووجهت محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرّض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وأضافت المحافظ أنه تم تحقيق خطوات ملموسة بهذا الملف للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما أكدت أنه تم إزالة ٤٦٨ حالة تعد منذ انطلاق المرحلة الثالثة وذلك بمناطق مختلفة، وبمساحة إجمالية ٨٨٢٥٨ متر مربع.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرّض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط اغلاق سناتر الدروسي الخصوصية

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