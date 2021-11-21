مدير مواقف بني سويف يرد على شكاوى أهالي الفشن: لدينا 253 سيارة

أعلنت محافظة بني سويف، الأحد، أنه بشأن الشكوى التي تم رصدها، من أهالى الفشن بسبب عدم توافر وسائل المواصلات بموقف محي الدين بمدينة بني سويف أثناء عودتهم لمركز الفشن حيث كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مسؤولى مشروع المواقف ببحثها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها

أكد العميد خالد حامد ذكي مدير عام مشروع المواقف، أن مشكلة الزحام في أوقات الذروة هي مشكلة عامة علي جميع المواقف علي مستوى الجمهورية موضحا أنه يتم تشغيل جميع السيارات التي تعمل على خط بني سويف الفشن والعكس وعددها 55 سيارة بخط بني سويف /الفشن وعدد 198 سيارة تعمل على خط الفشن/ بني سويف، إضافة إلى الاستعانة يوميًا في أوقات الذروة بأتوبيسات الرحلات الخاصة أو التابعة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ببني سويف لحل مشكلة الزحام.

فى سياق آخر، توجه المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا لقرية المسيد الأبيض؛ لفحص شكوى أهالي القرية من زيادة منسوب المياه بالمنازل وبعض الشوارع، وعلى الفور تم معاينة الشكوى على الطبيعة، وسحب المياه من الشوارع والمنازل وخزانات الصرف الصحي، إضافة إلى البدء في تغيير القوائم والمواسير الحديدية الموصلة للمنازل كما تم ردم أماكن كسح المياه وتمهيد الشوارع، وجاري العمل لإزالة أسباب الشكوى نهائيا.

كما تابع رئيس المدينة أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بالمقاهي والكافيهات والمحال التجارية، والتي تمكنت من التحفظ على 34 شيشة بعدد من المقاهي لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، فيما واصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز.