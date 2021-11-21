الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير مواقف بني سويف يرد على شكاوى أهالي الفشن: لدينا 253 سيارة

مواقف بني سويف
مواقف بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، الأحد، أنه بشأن الشكوى التي تم رصدها، من أهالى الفشن بسبب عدم توافر وسائل المواصلات بموقف محي الدين بمدينة بني سويف أثناء عودتهم لمركز الفشن  حيث كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مسؤولى مشروع المواقف ببحثها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها

أكد العميد خالد حامد ذكي مدير عام مشروع المواقف، أن مشكلة الزحام في أوقات الذروة هي مشكلة عامة علي جميع المواقف علي مستوى الجمهورية  موضحا أنه يتم تشغيل جميع السيارات التي تعمل على خط بني سويف الفشن والعكس وعددها 55 سيارة بخط بني سويف /الفشن وعدد 198 سيارة تعمل على خط الفشن/ بني سويف، إضافة إلى الاستعانة يوميًا في أوقات الذروة بأتوبيسات الرحلات الخاصة أو التابعة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ببني سويف لحل مشكلة الزحام.

فى سياق آخر، توجه المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا لقرية المسيد الأبيض؛ لفحص شكوى أهالي القرية من زيادة منسوب المياه بالمنازل وبعض الشوارع، وعلى الفور تم معاينة الشكوى على الطبيعة، وسحب المياه من الشوارع والمنازل وخزانات الصرف الصحي، إضافة إلى البدء في تغيير القوائم والمواسير الحديدية الموصلة للمنازل كما تم ردم أماكن كسح المياه وتمهيد الشوارع، وجاري العمل لإزالة أسباب الشكوى نهائيا.

كما تابع رئيس المدينة أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بالمقاهي والكافيهات والمحال التجارية، والتي تمكنت من التحفظ على 34 شيشة بعدد من المقاهي لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، فيما واصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز.

بني سويف موقف محي الدين المواصلات الرحلات الخاصة مشروع الفشن

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

من بكيزة إلى سكينة.. شخصيات سهير البابلى ارتبط بها جمهورها

لجنة إدارة الزمالك تصدر بياناً بعد استقالتها

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

أشرف زكى: لم يتم تحديد موعد ومكان دفن الراحلة سهير البابلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس