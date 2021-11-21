انطلاق عرض «اللعبة بجد وجد» لهشام ماجد وشيكو على شاهد

انطلقت حلقات مسلسل " اللعبة بجد وجد" وهو اسكتشات درامية من بطولة هشام ماجد وشيكو على منصة شاهد المفتوحة والعمل مستوحى من المسلسل الدرامي اللعبة الذي يقدمه كلا من هشام ماجد وشيكو.

وحققت الحلقة الأولى نسبة مشاهدة عالية عبر منصة شاهد خاصة وانها تتسم بالكوميديا البحتة.

وأعلن بطلا المسلسل هشام ماجد وشيكو عن المسلسل من خلال طرح الإعلان التشويقي على شاشات مجموعة «إم بي سي».

الإعلان التشويقي للمسلسل لم يتضمن مشاهد من العمل، فجاء على شكل محادثات بين شيكو وهشام ماجد وجمهور العمل حول شخصياته.

على جانب آخر يستعد كلا من شيكو وهشام ماجد لبدء تصوير أولى مشاهد الموسم الثالث من مسلسل “اللعبة” والمقرر عرضه مطلع العام الجديد على منصة شاهد.

وحقق مسلسل اللعبة في الجزئين الأول والثاني نجاحا كبيرا، وجمع قاعدة جماهيرية ضخمة، ما دفع صناع العمل لإنتاج جزء جديد.

موعد عرض مسلسل اللعبة

لم تعلن مجموعة MBC عن تاريخ محدد لبدء عرض حلقات المسلسل حتى الآن، واكتفت بالإشارة إلى أن بداية العرض «قريب جدا».



وتستمر الشبكة المالكة لحقوق عرض المسلسل «MBC» في عرض المسلسل على تطبيق «شاهد» على أن يحدد وقت لاحق لعرضه على قنواتها التلفزيونية.

قصة مسلسل اللعبة

تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويعرفان بعدها أنه سمير.

بعد نجاحهما في التخلص من سمير، يعود وسيم ومازو إلى اللعبة من جديد مع زوجاتيهما، حيث يخوض الثنائي العديد من التحديات ضمنها الفوز بقلب جارتهما نسرين باللعبة.

أبطال مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش

ويتقاسم عدد من أبطال مسلسل اللعبة الوحش الأدوار الرئيسية في الأحداث اليومية له.

ومن بين الأبطال هشام ماجد، شيكو، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حسام داغر، وآخرين.