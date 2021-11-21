في زيارته الأولى لـ سوهاج.. السفير الاسترالي يتفقد مصنع تصنيع ألياف الموز

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لاستقبال السيد جلين ماينز السفير الاسترالي خلال زيارته الأولى لمحافظة سوهاج، وذلك نظرا لتواجد المحافظ بالقاهرة لحضور فعاليات إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمحافظات، والتي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين .



وشملت زيارة السفير الاسترالي تفقد مصنع تصنيع ألياف الموز، بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، والذي تم إنشاؤه بشراكة مصرية استرالية، يرافقه نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد، حيث تفقد خطوط الإنتاج وبعض منتجات المصنع، ثم قام السفير بجولة لتفقد المناطق الاثرية بأخميم، حيث زار "مقابر الحواويش الأثرية، ودير الملاك" .

فيما تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء 4 مجمعات خدمات حكومية "تحيا مصر "، وعدد 4 مجمعات للخدمات الزراعية؛ لخدمة المواطنين بقرى مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي تساهم في تيسير الخدمات للمواطنين وتجميعها في مكان واحد؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجي، وتقديم الخدمة له بطريقة لائقة وحضارية .



وتشمل الأعمال إنشاء مجمع خدمي حكومي و زراعي بقرى أولاد يحيي، والسلام، والخيام، وأولاد سالم بحري، بنسب تنفيذ متفاوتة تصل في بعضها إلى 85%، ويتكون مجمع الخدمات الحكومية من 3 طوابق " أرضي + 2 علوي " ويشمل: " مركز تكنولوجي، مكتب تموين، وحدة اجتماعية، مجلس شعبي محلي، وحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب للشهر العقاري "، بينما تضم مجمعات الخدمات الزراعية " وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي، بالإضافة إلى مركز لتجميع الألبان".

وشارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، في المؤتمر التحضيري لإطلاق مبادرة " سقيا الماء من الأورمان "، والذي تنظمه جمعية " الأورمان " بالقاهرة؛ لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحافظي سوهاج، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون والتنسيق مع الحكومة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، معربا عن تقديره لدور جمعية الأورمان، ومجهودات القائمين عليها في العمل المجتمعي، ومشاركة الدولة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في خلق حياة كريمة لغير القادرين، مشيدا بمبادرة الجمعية من أجل توفير كوب ماء نظيف للأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات من ضمنها محافظة سوهاج، بدعم مالي 100 مليون جنيه بواقع 20 مليون جنيه لكل محافظة.