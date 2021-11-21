لليوم الثاني.. مجلس مدينة مطروح يواصل جهود رفع تجمعات مياه الأمطار

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح، أن جهود مجلس المدينة متواصلة لليوم الثاني علي التوالي، لرفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار من الكيلو 1 حتى الكيلو 7 بمدخل المدينة بالطريق الدولي من خلال فرق الطوارئ وسيارات مجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بأن العمل متواصل علي مدار 24 ساعة لضمان سرعة رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بمعدات شفط المياه بمجلس المدينة بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية والردود علي شكاوى المواطنين، ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

رفع تجمعات مياه الأمطار



وأكد "جاب الله"، أن جهود رجال إدارة تحسين البيئة مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بنطاق المركز علي مدار اليوم تحسبا لتقلبات الطقس الغير مستمر طبقا لبيانات الأرصاد الجوية .

رفع تجمعات مياه الأمطار

- غرفة العمليات مستمرة في الانعقاد 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين



وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933158 - 0464935266.

وكانت قد شهدت محافظة مطروح، أمس السبت، سقوط أمطار رعدية غزيرة، أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية، وإعاقة حركة المرور وسير المواطنين، حيث تم إغلاق عددا من الشوارع بسبب تزايد مياه الأمطار.

رفع تجمعات مياه الأمطار



وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ والاستعداد، تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفه العمليات المنعقدة علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين .

وقامت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح ، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجه نوه تساقط الأمطار، و تم تمركز معدات وسيارات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ بوسط المدينة استعدادا لنوه تساقط الأمطار.

رفع تجمعات مياه الأمطار

رفع تجمعات مياه الأمطار

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