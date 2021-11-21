بعد ارتكابهم 6 جرائم.. حبس عصابة سرقة المنازل والمتاجر في الدقي

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، اليوم الأحد، بحبس أفراد عصابة متخصصة في ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب، "التسلق وكسر الباب"، بمنطقة الدقي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين، وربة منزل، لهم معلومات جنائية، بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "التسلق وكسر الباب في منطقة الدقى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بالمنطقة، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.