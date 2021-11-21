الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد ارتكابهم 6 جرائم.. حبس عصابة سرقة المنازل والمتاجر في الدقي

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، اليوم الأحد،  بحبس أفراد عصابة متخصصة في ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب، "التسلق وكسر الباب"، بمنطقة الدقي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين، وربة منزل، لهم معلومات جنائية، بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "التسلق وكسر الباب في منطقة الدقى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بالمنطقة، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.

قطاع الأمن العام النيابة العامة شمال الجيزة سرقة المنازل الإدارة العامة لمباحث الجيزة سرقات المساكن

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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