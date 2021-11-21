الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجلين متهمين بسرقة شقة سكنية بالإكراه في مدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر ثالث اليوم الأحد، حبس مسجلين- اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة شقة سكنية، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة 

واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليها بالتعدي وسرقة الشقة سكنها  ,تعرفت على المتهمين  خلال عرض المباحث و اتهمتها بالسرقة وأحرزت النيابة السلاح الأبيض وأمرت النيابة بإنهاء إجراءات القانونية اللازمة 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا  من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم بإنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة ، وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض بحوزته واستولى منها على مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – جهاز لاب توب كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الآخر وأمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة") ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستخراج المتهم المذكور من محبسه ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها ، كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها ، وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب بإستخدام "مفتاح مصطنع" ، وإثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجنى عليها وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض ، وإستولى على المسروقات كرهاً عنها ولاذ بالفرار ، كما أضاف بإقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق إثناء إرتكابه للواقعة ، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام ، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط (جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية ) من متحصلات الواقعة بمسكنه ، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الصحيفة الجنائية قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث سرقة شقة سكنية سرقة شقة

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وائل لطفي

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