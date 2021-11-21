الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات بباب الشعرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعامل لاتجاره بالمواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية محافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "م. أ" أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاح أبيض" سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لتحريات دلته على قيامه بالاتجار في الجواهر المخدرة، انتقل لمكان تواجده، وبتفتيشه عثر معه علي عدد ٦١ لفافة من جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف جوال ،وبخواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه ، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والسلاح الابيض لاستخدامها في نشاطه غير المشروع، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته والتي أصدرت بالحكم المتقدم.

جنايات شمال القاهرة اتجار بالمخدرات باب الشعرية محكمة الجنايات الإتجار بالمخدرات المشدد 6 سنوات

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دفاعًا عن التنوير

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