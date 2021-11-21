«مصر للطيران» تسير 81 رحلة لنقل 8 آلاف راكب اليوم

تسير مصر للطيران اليوم الأحد،٨١ رحلة جوية بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، دبي، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، أمستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، و١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٧ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧٩٠٠ راكبا.

وكان أعلن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن الشركة تدرس حاليًا زيادة تردداتها الجوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتناسب مع زيادة التشغيل في الحركة والتعافي من تداعيات جائحة كورونا الوبائية.

وأوضح أبوالعينين، خلال تصريحات صحفية بمعرض Dubai Airshow، أن مصر للطيران تشغل حاليًا رحلات جوية داخل أمريكا الشمالية إلى كلا من تورنتو ونيويورك وواشنطن، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، وتستهدف حاليا زيادة الترددات داخل أمريكا.

وصرح بأن الشركة ستبدأ تشغيل رحلات جوية لأول مرة إلى بنجلاديش في جنوب أسيا خلال الشهر القادم،فضلا عن أنها تستعد لتشغيل أيضًا رحلات جوية إلى العاصمة كينشاسا داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية بوسط إفريقيا، وذلك مع بدء التشغيل الصيفي المقبل.

وأكد رئيس مصر للطيران، أن الشركة استعادت قرابة 70% من حجم تشغيلها الجوي، بالمقارنة بالفترة التي تسبق الجائحة الوبائية “كوفيد-19”، معربًا عن أمله لمزيد من التعافي لنشاط الشركة خلال العام الجديد مع بدء الاستئناف لمزيد من الخطوط الجوية المتوقفة وفتح خطوط جديدة أيضًا للشركة.