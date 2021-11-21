كثافة متوسطة في شوارع القاهرة والجيزة بسبب الأمطار

شهدت كافة الطرق والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات أعلى الطرق الدائرية، للمتجه إلى السيدة عائشة وحلوان، والأوتوستراد على معظم المحاور المرورية، نتيجة سقوط الأمطار.

وكثف رجال الإدارة العامة لمرورالقاهرة والجيزة جهودهم، بكافة الشوارع والميادين القريبة من المدارس والجامعات لتسيير حركة المرور، ورفع أي أعطال لتجنب إعاقة سيرالسيارات.

وشهد كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة نحو القاهرة كثافات متقطعة، بينما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة، بداية من طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وتكونت كثافات مرورية متحركة أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون في اتجاه القلعة ووسط المدينة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة عند مطلع كوبري الجيزة المعدني القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، وأيضًا عند محور صفط القادم من الدائري للمتجه لشارع ثروت.

وكثافات مرورية متوسطة بمحور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد، في اتجاه ميدان لبنان.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها على كافة الطرق، لرفع الأعطال والسيارات المتهالكة، لتسيير حركة المرور.

وأصدرت المرور وصايا للقيادة الآمنة وقت سقوط الأمطار، على جميع الطرق تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط ضحايا.

وحذرت الإدارة العامة المرور قائدي السيارات من السرعات الزائدة على الطرق السريعة، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث، ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

كما شددت إدارة المرور على التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

ونوهت إدارة المرور بمضاعفة مسافة السيارات على الطرق، مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدوران غير الشرعي منعا لوقوع الحوادث، كما يجب استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية، مع التأكد من صلاحية الإطارات بالسيارة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظاً على سلامتهم.قالت اﻹدارة العامة للمرور، أنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى جميع الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.