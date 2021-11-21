الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليورو فى الأحذية

جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبتفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما، اشتبه أحمد عمر عجمى مأمور اللجنة الجمركية المعين علي الخط الأخضر  في الراكب م . ا  مصري الجنسية يحمل 2 حقيبة كبيرة وواحدة تروللى بدا عليه الارتباك الشديد.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة يوسف مسعد مأمور الفحص تحت إشراف سامح سيد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متشابهة ومتكرره وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على حسين هيكل وحمدى حافظ نائبى مدير الإدارة قررا تكليف أمانى عبد الله مأمور الجمرك، تحت إشراف هانى ابوطالب مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب وأمير محمود حسانين لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 88 ألف و 500 يورو مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس بحقائبه وداخل الملابس التى يرتديها . 

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 196 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وتم تسليم الراكب مايعادل 10 الآف دولار المسموح بها قانونا .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي تعليم مصر مصري اجراءات المطارات المركزى استيراد يوسف قانون

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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