الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بلاك تيما» على موعد مع جمهورهم السكندرى بحفلين فى الأوبرا

فريق بلاك تيما
فريق بلاك تيما

يستعد فريق «بلاك تيما»، لاحياء حفلين ضخمين، يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

 

والجديد في الأمر أنه من المقرر أن يقام الحفلين في نفس اليوم الجمعة 3 ديسمبر، الأول في تمام الرابعة عصرًا، والثاني في تمام السابعة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

بوستر الحفل

ومن المقرر أن تطرح إدارة الأوبرا تذاكر الحفلين، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تطرح التذاكر بثلاث فئات وتتراوح أسعارها بين أسعار 210/160/110 جنيهات، وسيتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، ومن خلال شباك التذاكر بالأوبرا أيضا.

 

ويقدم ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده، باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة منها «بحار» و«كل مرة» و«إيه يعني»، و«أخبار أهرام جمهورية»، بالإضافة إلى مقتطفات من أحدث ألبومات بلاك تيما «لون الكاكاو»، كما تقدم الفرقة مجموعة من أغنياتها القديمة بعد إعادة توزيعها.

 

ومن جهة أخرى، يحيى فريق بلاك تيما حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، بالزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى. 

 

كانت آخر أعمال الفريق ألبوم «لون الكاكاو» وكان يتضمن 5 أغاني هى: «كده كده يا تريلا، و يا نجمة، و لون الكاكاو، و يا عم يا جمال، و بابا شكيني».

 

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية في مصر.

 

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أو ورد للشرق الأوسط ، وهو فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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