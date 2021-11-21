الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طلاب سعيد الأرتيست يمزجون الإيقاع الشرقى بالارتجالات على مسرح سيد درويش.. اليوم

سعيد الأرتيست برفقة
سعيد الأرتيست برفقة طلاب فصل الإيقاع

يستعد طلاب فصل الإيقاع بمركز تنمية المواهب، تدريب فنان الإيقاع العالمى سعيد الأرتيست، لإحياء حفل موسيقي ضخم، اليوم الأحد، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلاله الطلاب باقة متنوعة لمجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية، إلى جانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع الشرقية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر مؤلفات سعيد الأرتيست. 

مركز تنمية المواهب، تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين، حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، الايقاع، وذوى القدرات الخاصة.

وقد أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية، منذ أكثر من 6 سنوات وقت تولى الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئاسة مجلس ادارة دار الأوبرا المصرية، وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.

الجدير بالذكر أن الفنان سعيد الأرتيست، بدأ مشواره الفني منذ الصغر بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسه، إلى أن أصبح له قاعدة جماهرية عريضة هناك، لبراعته وتميزه في العزف الإيقاعي على آلة الطبلة.

انتقل إلى القاهرة عام 1980، وأصبح عضوًا بارزًا في عدد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية، مثل فرقة هاني مهنّا، والفرقة الماسية، وفرقة خالد فؤاد، وأوركسترا المايسترو مصطفى ناجي.

سعيد الأرتيست

شارك بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي، مثل فايزة أحمد، وصباح، وطلال مداح، و سعاد محمد، ووردة، ووديع الصافي، وكارم محمود، وفايد محمد فايد، ومحمد عبده، وميادة الحناوي، وعمرو دياب، وأصالة.

أنشأ مدرسة خاصة به لتعليم اّلة الطبلة، وأسس أيضًا فرقة (الإيقاعات الشرقية)، واعتاد تقديم مواهب جديدة في حفلاته بأبرز الأماكن الثقافية ومنها دار الأوبرا المصرية، ومسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودار أوبرا مسقط بعمان، وأوبرا أبوظبي، وأمريكا، واليابان.

سعيد الأرتيست طلاب فصل الايقاع مركز تنمية المواهب التابع لدار الاوبرا مسرح سيد درويش دار أوبرا الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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