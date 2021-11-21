استقر سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 21-11-2021، فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى، اتساقًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الأحد 21-11-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأحد بين 17.694 جنيه و17.7656جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.86جنيه لـ 17.88جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 17.7656 جنيه، واستقر سعر البيع عند 17.8813 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.6967 جنيه لـ 17.6482 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8618 جنيه لـ 17.9011 جنيه.

وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" للشراء من 17.7019 جنيه لـ 17.653 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8617 جنيه لـ 17.901 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.6967 جنيه لـ 17.5966 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع من 17.8775 جنيه لـ 17.9011 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.5966 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.9011 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.694 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.88 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7193 جنيه للشراء، 17.8844 جنيه للبيع.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو والتى تضم 19 دولة قد سجل 4.1٪ في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فيما حقق اقتصاد المنطقة نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، ليرتفع بنسبة 3.7% عن الربع المناظر من العام السابق عليه، وسط توقعات رسمية بأن يتراجع المعدل دون المستهدف لـ 2%، مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، مع تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5% خلال العام المقبل 2021.