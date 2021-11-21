الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 21-11-2021

سعر اليورو
سعر اليورو

استقر سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 21-11-2021، فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى، اتساقًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع.


سعر اليورو اليوم الأحد 21-11-2021
 

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأحد بين 17.694 جنيه و17.7656جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.86جنيه لـ 17.88جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند  17.7656 جنيه، واستقر سعر البيع عند 17.8813 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء من 17.6967 جنيه لـ 17.6482 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8618 جنيه لـ 17.9011 جنيه.

وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" للشراء من 17.7019 جنيه لـ 17.653 جنيه، كما ارتفع سعر البيع  من 17.8617 جنيه لـ 17.901 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.6967 جنيه  لـ 17.5966 جنيه  للشراء، بينما ارتفع سعر البيع من 17.8775 جنيه لـ 17.9011 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.5966 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.9011 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية  17.694 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.88 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7193 جنيه للشراء، 17.8844 جنيه للبيع.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو والتى تضم 19 دولة قد سجل 4.1٪ في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فيما حقق اقتصاد المنطقة نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، ليرتفع بنسبة 3.7% عن الربع المناظر من العام السابق عليه، وسط توقعات رسمية بأن يتراجع  المعدل دون المستهدف لـ 2%،  مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، مع تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5% خلال العام المقبل 2021.

اليورو أسعار عملات الجنيه المصري كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

سعر اليورو اليوم الأحد 21-11-2021

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

أدميرال أمريكى يحذر من تهديد صينى بالمحيطين الهندى والهادئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلى يعمل على خطة لضرب ترسانة صواريخ غزة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس