حمدى الليثى: سوق الاتصالات يجذب استثمارات بـ4 مليارات دولار فى 2022

قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات، إن مصر من أكبر أسواق المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعًا أن يجذب السوق استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار خلال عام 2022، جزء منها متعلق بصفقة نقل ملكية حصة فودافون العالمية في السوق المصري، بالإضافة إلى دفع نصف قيمة الترددات الإضافية األ يناير والبالغة نحو 585 مليون دولار÷، مؤكدا على أن سوق الاتصالات واعد وأمامه فرص للنمو.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تنفيذ الدولة لمنظومة التحول الرقمي أدت إلى نموًا كبيرًا في حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن السوق سينمو في الخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، مما سيساعد على جذب شريحة جديدة من المستخدمين بعد أن تجاوز عدد المشتركين نحو 98 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشار الليثي إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوجيهاته بأهمية تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت أدى إلى نمو كبير في حجم الاستثمارات التي أنفقتها الشركة المصرية للاتصالات على البنية التحتية لتحسين كفاءة الإنترنت ونشر كابلات الفايبر والتي تجاوزت 60 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن قطاع الاتصالات حقق أعلى معدلات نمو في تاريخه خلال الخمس سنوات الماضية وتربع القطاع الأعلى نمو بن القطاعات الاقتصادية وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4.5 % وهذه المؤشرات دفعت عدد من الشركات المصرية للاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح أن الشعبة ستقوم بعقد سلسلة من الندوات التعريفية بالخدمات الجديدة التي أقرها الجهاز القومي للاتصالات بداية من الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تصب في مصلحة المواطن البسيط وتحمي حقوقه وتؤدي إلى سرعة استجابة شركات الاتصالات للشكاوى.