الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مناسبة لـ«الريجيم».. طريقة صحية لتحضير التشيز كيك بالأيس كريم

تشيز كيك بالأيس كريم
تشيز كيك بالأيس كريم

تعتبر “التشيز كيك”، من أشهى الحلويات التي يعاني أصحاب النظام الغذائي الحرمان منها، وكذلك الآيس الكريم.

ونقدم لكم فى السطور التالية وصفة “تشيز كيك بالآيس كريم" ولكن بطريقة صحية، وسهله وسريعة في نفس الوقت.

 المكونات 

في التشييز كيك العادي تتكون الطبقة السفلية من بسكوت، أما في النسخة الصحية منها نقوم باستبدال البسكوت بالشوفان، وهي عبارة عن كوب من الشوفان على دقيق القمح الكامل.

  • ربع ملعقة لبن بودر
  • 4 ملاعق من الزبدة ويمكن استبدال الزبدة بالزيت
  • 3 ملاعق دبس تمر
  •  بيضه كبيرة الحجم أو أثنين إذا كان الحجم صغير، أو إذا قومتي استخدام البيض البلدي، والذي يفضل استخدامه في هذه الوصفة.
  • فانليا 
  • ملعقتين مايه حتى يتماسك العجين.

 

أما الطبقة الثانية، فالمكونات هي:

  • جبنه قريش كريمي بدون ملح
  • زبادي
  • لبنه
  • قطع فراوله متلجة
  • تمر أو عسل

وتتكون الطبقة الثالثة من:

  • مانجا متلجة
  • ملعقتين لبن جوز الهند

 

طريقة التحضير 

نقوم بخلط مكونات كل طبقة على حدى، ثم نقوم برصهم فوق بعضهم، وفي فريزر الثلاجة حتى تتماسك، وبعدها يمكن الحصول على أفضل بديل صحي للتشيز كيك العادي، ومكسر في الوقت نفسه ولكن بدون إضافة سكر ولا حتى سكر الدايت، الذي يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، ومن ثم يفضل الاستغناء عنه والحصول على بدائل آخرى من الطبيعة، مثل العسل والتمر وجوز الهند.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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