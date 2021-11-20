السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شوارع الإسكندرية تتحول إلى بحيرات (صور)

غرق الشوارع بالإسكندرية
غرق الشوارع بالإسكندرية

تحولت شوارع الإسكندرية إلى بحيرات بسبب تجمعات مياه الأمطار، في أولى نوات الشتاء الشديدة التي تضرب المحافظة الساحلية.

وتعرضت الإسكندرية لأمطار رعدية غزيرة متواصلة، ما أسفر عن تكدس مروري في كثير من المناطق بشرق ووسط وغرب المحافظة.

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غرق الشوارع بالإسكندرية

واستغاث الأهالي في عدة مناطق من غرق الشوارع ودخول المياه إلى فناء المنازل وتعطل حركة المرور.

وفي السياق، قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، على أن تستمر الدراسة بنظام «الأون لاين» وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

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غرق الشوارع بالإسكندرية

كما تم تأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات في موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقًا للأرصاد الجوية.

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غرق الشوارع بالإسكندرية

كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية “طلاب ومعلمون” بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

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غرق الشوارع بالإسكندرية

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، حفاطا على سلامة المواطنين.

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غرق الشوارع بالإسكندرية

 

شوارع الإسكندرية تجمعات لمياه الامطار أمطار رعدية غزيرة بحيرات من المياه غرق الشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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