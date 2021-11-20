«العودة إلى هوجورتس».. محبو هاري بوتر في انتظار مفاجأة بـ«رأس السنة»

أطلق الإعلان الترويجي الأول عن مشروع جديد يضم أبطال سلسلة المغامرات والسحر "هاري بوتر" بعنوان Return to Hogwarts أو العودة إلى هوجورتس، ليصدر الفيلم في الأول من يناير المقبل، بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على إصدار الفيلم الأول.

وسينضم دانيال رادكليف "هاري بوتر"، وروبرت جرينت "رون ويزلي"، وإيما واتسون "هروميون جرينجر" إلى صانع الأفلام الأمريكي كريس كولومبوس لمناقشة الأفلام واستكشاف إبداعها بعمق في البرنامج المعلن عنه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ومن المقرر أن تدعو الشركة المنتجة المعجبين لحضور العرض الخاص "في رحلة سحرية من وجهة نظر أكثر المشاهدين اعجابا بالسلسلة".

وأوضحت الصحيفة أنه تم الإعلان عن البرنامج بعد 20 عامًا بالضبط من إصدار الولايات المتحدة للفيلم الأول، هاري بوتر وحجر الفيلسوف، في 16 نوفمبر 2001.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الفيلم بتقنية تجعل المشاهدين كأنهم يقومون بزيارة سحرية إلى مدرسة هوجورتس.

وأظهر المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته 52 ثانية مقاطع من العديد من المواسم المختلفة لسلسلة المشهورة عالميًا ووعد بأن "الممثلين الأسطوريين" سيعودون "إلى حيث بدأ السحر".

وستنضم إلى الثلاثي هيلينا بونهام كارتر، وروبي كولتراين، ورالف فينيس وجيسون إيزاك، وجاري أولدمان، وإيميلدا ستونتون، وتوم فيلتون.

وقال توم فيلتون، الذي لعب دور الشرير ذو الشعر الأشقر دراكو مالفوي ، على حسابه بموقع تويتر، إن الانتظار للعمل في يوم رأس السنة يشبه انتظار العام الدراسي الجديد.

فيما نشر مات لويس، المعروف بلعب دور لنيفيل لونجبوتوم البائس في السلسلة: "هذا العام الجديد ... نحن نعيد تشكيل الفرقة مرة أخرى."

وقال المنتج التنفيذي كيزي بيترسون: "هناك سحر في الهواء هنا مع الممثلين المذهلين ، حيث يعودون جميعًا إلى ديارهم إلى مجموعات Hogwarts الأصلية ، حيث بدأوا قبل 20 عامًا. الإثارة واضحة وهم يستعدون لأخذ معجبيهم في رحلة خاصة وشخصية للغاية ، من خلال صناعة هذه الأفلام الرائعة".

يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه رادكليف، لفيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، بمناسبة مرور 20 عامًا على الفيلم الأول، عن سعادته بأن يشاهد الكثير من الناس أفلام هاري بوتر عندما يكونون يشعرون بالانكسار الداخلي، ليجعلهم يشعرون بتحسن.