السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص سوريال حليم بإيبارشية باريس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

رحل اليوم، الأب القمص سوريال حليم كاهن كنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بسان توان في باريس، التابعة لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، عن عمر تجاوز ٦٥ سنة وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من ٣٤ عامًا.
ولد الأب الراحل في ٢١ سبتمبر ١٩٥٦، وسيم كاهنًا في ١ مارس ١٩٨٧ على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال في سيدي بشر بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة في باريس عام ٢٠٠٦، ونال رتبة القمصية في ١ مارس ٢٠١٨.
 وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا وللآباء كهنة الإيبارشية في رحيل الأب الكاهن  القمص سوريال حليم ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم ٢٥ نوفمبر ويستمر اكثر من ٤٠يوما متواصلة ,تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم٢٥ ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس  الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.

القمص سوريال حليم كاهن كنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بول سان توان في باريس لإيبارشية باريس كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

رئيس «رياضة النواب»: لجنة اتحاد الكرة ارتكبت مخالفات بمئات الملايين.. والجرائم لا تسقط بالتقادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى