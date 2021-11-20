البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص سوريال حليم بإيبارشية باريس

رحل اليوم، الأب القمص سوريال حليم كاهن كنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بسان توان في باريس، التابعة لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، عن عمر تجاوز ٦٥ سنة وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من ٣٤ عامًا.

ولد الأب الراحل في ٢١ سبتمبر ١٩٥٦، وسيم كاهنًا في ١ مارس ١٩٨٧ على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال في سيدي بشر بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة في باريس عام ٢٠٠٦، ونال رتبة القمصية في ١ مارس ٢٠١٨.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا وللآباء كهنة الإيبارشية في رحيل الأب الكاهن القمص سوريال حليم ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم ٢٥ نوفمبر ويستمر اكثر من ٤٠يوما متواصلة ,تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم٢٥ ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.