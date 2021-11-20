السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في ترعة المريوطية

العثورعلى جثة طفل
العثورعلى جثة طفل

شهدت ترعة المريوطية بالهرم، اليوم، انتشال جثة طفل غريق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من الأهالي بالعثور على جثة طفل طافية على سطح ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل ولا توجد به أي إصابات، يعانى من تأخر ذهني.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل اختل توازنه وسقط في الترعة ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

سيدة الوراق

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة سيدة مجهولة الهوية، عثر عليها ملقاة على الطريق الدائري بالوراق، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

البداية، تلقي قسم شرطة الوراق بلاغاً بالعثور على جثة سيدة ملقاة على الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة بها إصابات في أماكن متفرقة من جسدها.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن الاتهامات المنسوبة لحماتها بالتسبب في مصرعها غير حقيقية، وأن حماتها غير متورطة في وفاتها، حيث أن المتوفية كانت تجمعها خلافات أسرية مع حماتها منذ وفاة زوجها، بسبب إقامتها بصحبتها في مسكنها، وساءت حالتها النفسية بسبب تلك الخلافات، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من نافذة شقتها في المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن المتوفية تقيم بصحبة حماتها منذ وفاة زوجها، وتجمعهما خلافات أسرية منذ فترة طويلة، ونتيجة لتلك الخلافات ساءت حالتها النفسية، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

الصرف الصحي غرفة عمليات جثة طفل ترعة المريوطية مباحث الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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