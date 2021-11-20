السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عائشة القذافي تدعو الليبيين للتصويت لأخيها سيف الإسلام في انتخابات الرئاسة

سيف الاسلام القذافي
سيف الاسلام القذافي

حثت عائشة معمر القذافي، نجلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الليبيين على التصويت لأخيها سيف الإسلام في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

وقالت عائشة معمر القذافي، في نص بيانها: "إلى أبناء وطني الغالي، إلى حرائر ليبيا أمهات وأخوات وشقائق الشهداء والرجال، إلى من أوصى بكنْ والدي في شهادته، وكل شريفات الوطن وماجداته فقد آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجددًا".

https://www.facebook.com/166060108861825/posts/245566997577802/

وأضافت: "‏لقد علّمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات، لأن لا ثابت فيها إلا الوطن".  

‏وأوضحت عائشة القذافي مخاطبة الليبين أن "ساعة الحقيقة دقت وصرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة.. في العسرة واليسرى.. سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف.. فآثر ليبيا رغم إن الموت كان يتهدده.. وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا.. ولكنها كانت ولا زالت وستبقى خياره الوحيد".

وحثت ابنة القذافي الشعب الليبي على تجاوز جراحهم، فجرح ليبيا الغائر الذي لم يندمل قد أوجع الجميع ولم يستثن أحدًا.

واختتمت بيانها قائلة: "إنني وقد دقت ساعة الحقيقة أخاطب شرفاء الوطن في عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراع.. فأصواتكم وسيلتكم الوحيدة لخلاص ليبيا اليوم وغدًا.. فصوتك إذا لم تستخدمه لصالحك يستخدمه غيرك ضدك".

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