السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

خناقة مع عميل داخل
خناقة مع عميل داخل فرع فودافون

أعلنت شركة فودافون، انتهاء التحقيقات في واقعة اعتداء موظفي الشركة على عميل في أحد فروعها.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف وقوع مشاجرة داخل أحد فروع شركة فودافون واعتداء الموظفين على أحد العملاء.

وقالت الشركة في بيان: "حرصا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون".

وأضافت: "قامت الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف. كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميا بخصوص الواقعة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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