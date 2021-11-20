فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

أعلنت شركة فودافون، انتهاء التحقيقات في واقعة اعتداء موظفي الشركة على عميل في أحد فروعها.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف وقوع مشاجرة داخل أحد فروع شركة فودافون واعتداء الموظفين على أحد العملاء.

وقالت الشركة في بيان: "حرصا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون".

وأضافت: "قامت الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف. كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميا بخصوص الواقعة".