ليبيا.. الدبيبة يوجه بتسجيل مواليد الأمازيغ وتدريس لغتهم بالمناهج الدراسية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رسميا بتدريس اللغة الأمازيغية في المقررات الدراسية، إضافة إلى السماح للمدن الأمازيغية بتسجيل مواليدهم دون أي قيد بشرط ألا يتعارض مع التشريعات الإسلامية، عقب زيارة أجراها اليوم لمدينة زوارة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة- نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، فإن الدبيبة عقب الزيارة، أصدر عدة قرارات منها التنسيق مع مراقبي التعليم ببلديات الجبل الأمازيغية لمناقشة تدريس اللغة الأمازيغية وطباعة الكتب الدراسية والتعاقد مع المعلمين المختصين في هذه اللغة ووضع الحلول اللازمة بالخصوص.

وتضمنت توجيهات رئيس الحكومة بحسب البيان، العمل على عقد لقاء موسع مع مديري مكاتب الثقافة ببلديات الجبل الأمازيغية وزوارة والتنسيق لافتتاح مراكز ثقافية تختص بترسيخ الثقافة الأمازيغية وتقديم الدعم اللازم لها وموافاة رئيس الحكومة بما تم اتخاذه من إجراء بالخصوص.

كما وجه الدبيبه وزراء المواصلات والتخطيط والحكم المحلي بإعداد تصور لإنشاء جهاز يختص بتنمية بلديات الجبل بما لا يتعارض مع الاختصاصات الموكلة للأجهزة التنفيذية وعرضه على مجلس الوزراء القادم.

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