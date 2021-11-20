الرعاية الصحية تطلق حملة «اللقاح.. أمانك لبكره» بمحافظات التأمين الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة (اللقاح .. أمانك لبكره)، في أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، بهدف الوصول إلى نسبة 100% من تطعيم المواطنين بتلك المحافظات.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان اليوم، إلى أن الحملة متواجدة بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي "بورسعيد، الأقصر".

وأضافت الهيئة، أنه تتواجد الحملة بمحافظة الإسماعيلية في بعض المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وهي "مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة"، ومراكز طب أسرة "التل الكبير، فايد، المحسمة القديمة، حي السلام، الشهداء" ووحدات طب أسرة "الكيلو 11، الهيش، السبع آبار، المستقبل"، وذلك إلى جانب توفير الحملة عدد من الفرق المتحركة لتطعيم الأهالي بأشهر الأماكن والساحات والميادين العامة بالمحافظات الثلاث.

ووجهت هيئة الرعاية الصحية، عبر موقعها على التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، الدعوة لجميع مواطني محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للتوجه إلى أقرب منشآة صحية لتلقي لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى وجود فرق خاصة لتسجيل الحالات بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg/?s=09#/registration.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية حصول المواطنين على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والذي تتخطى فاعليته الـ86% للحماية من الإصابة بالفيروس، كما يحمي من الدخول في مضاعفات حرجة حال الإصابة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن حملة (اللقاح.. أمانك لبكره) والتي أطلقتها الهيئة لتطعيم المواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية تستهدف تطعيم 100% من المواطنين بتلك المحافظات، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن كونهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف السبكي، أن إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة (اللقاح .. أمانك لبكره)، تأتي تماشيًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على المرضى والعاملين والمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصّحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه تم التوسع في أماكن تلقي اللقاح بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تيسيرًا على المواطنين للحصول على اللقاح في الأماكن القريبة لهم.

لفت السبكي إلى أن مصر من أولى دول العالم المهتمة باللقاحات وذلك للحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بجهود وزارة الصحة والسكان لتوفير اللقاح والسعي إلى حماية المواطنين من فيروس كورونا، مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على قيامها بدورها في التصدي للفيروس بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وحرصها الدائم على صحة وسلامة المواطنين وحماية الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.