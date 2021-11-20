محافظ القاهرة يجري جولة بأحياء شرق العاصمة لمتابعة الحدائق وحالة النظافة

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة بأحياء شرق القاهرة بحضور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وتابع محافظ القاهرة خلال جولته لحالة النظافة والحدائق والإشغالات بأحياء شرق القاهرة.

كان أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين ١٥ نوفمبر ، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة إمكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

ووفرت محافظة القاهرة اليوم بالديوان العام قافلة طبية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.



وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين اليوم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.



وطمأن محافظ القاهرة الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دخول العاملين لديوان عام المحافظة بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الإثنين ١٥ نوفمبر ، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين ، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة .



وشدد محافظ القاهرة على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد .