أمطار غزيرة تضرب البحيرة وانقطاع الكهرباء (بث مباشر)

قدّم "الدستور" بثًا مباشرًا رصدت خلاله تساقط الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدن وقرى محافظة البحيرة الآن، الأمر الذي أدى لانقطاع التيار الكهربائى، وأغرقت الأمطار الشوارع الرئيسية والفرعية.

وخلت معظم الشوارع من المارة والسيارات، واضطر غالبية أهالي المحافظة إلى البقاء في منازلهم، بعد تحذيرات متتالية من الأرصاد والمحافظة بضرورة الحذر من سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث، مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة وربطها مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة؛ لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وتابع اللواء هشام آمنة جهود كافة الجهات المعنية وانتشار المعدات والأطقم وحملات لمتابعة محطات الصرف والمعديات، مؤكدا مراجعة الأنفاق وأجهزتها ومعداتها، ورفع درجة الاستعداد بالمناطق المنخفضة، والتنسيق بين كافة المراكز، والعمل على دعمها بالمعدات اللازمة فى حالة الحاجة لذلك وفقا للخطة المسبقة.

يأتى ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة مع الساعات الأولى من فجر يوم السبت 20 نوفمبـر، وأن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطارا متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق من المحافظة قد تكون مصحوبة بحبات البَرد.

كما شدد محافظ البحيرة على إلغاء كافة الإجازات، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، والمتابعة المستمرة لأعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، ومتابعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما تم مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح والممتلكات، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، والتأكيد على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكباري، وفتح الطرق، وكذا المتابعة المستمرة للمواقع الرسمية للأرصاد الجوية على مدار الساعة، وتوعية المواطنين للابتعاد عن مواطن الخطورة.

كان قد أصدر اللواء هشام آمنة قرارا بتعطيل الدراسة اليوم السبت بالمدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.