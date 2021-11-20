السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيابة الوادي الجديد تستكمل التحقيقات في مصرع شخص وإصابة أخر خلال مشاجرة

جثة
جثة

تستكمل النيابة العامة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، تحقيقاتها في حادث مقتل شخص في مشاجرة بقرية الكويت التابعة لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والذي لقى مصرعه فيما أُصيب آخر وتم نقلهما إلى مستشفى الخارجة العام ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمود فاروق، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص بقرية الكويت التابعة لمركز الخارجة بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية، انتهت بمقتل أشرف منصور حسين 55 عامًا، مزارع، فيما أُصيب آخر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى الخارجة العام.

وعلى الفور، تمكنت قوات الشرطة من ضبط مرتكب الجريمة وتبيّن أن سبب المشاجرة هو نزاع على قطعة أرض وهي نزاعات قديمة متكررة، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، تجدد الخلاف وحدثت مشاجرة بينهما، وأُصيب فيها الطرفان وجرى نقلهما إلى المستشفى، حيث لفظ الأول أنفاسه متأثرًا بإصابته، وجرى تحرير محضر بذلك وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تستكمل النيابة العامة الوادي الجديد تحقيقاتها حادث ومقتل شخص في مشاجرة الخارجة مستشفى الخارجة لفظ الأول أنفاسه النزاع على قطعة أرض زراعية جروح وكدمات

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وائل لطفي

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