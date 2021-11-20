أمطار متوسطة إلى رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد نهارا- لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، أما عن حالة الطقس ليلا- فيكون مائلا للبرودة على كل الأنحاء.



وهناك أمطار متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى "مطروح- إسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد- العريش" قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء "الدقهلية- الغربية- الشرقية- منوفية- رأس غارب- الزعفرانة- نخل- كاترين" على فترات متقطعة- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



أما حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة: مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادى النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بنى سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبوسمبل 25 17

الوادى الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19