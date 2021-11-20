سقوط عصابة خطف حقائب المواطنين بأسلوب المغافلة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب اليد من المواطنين بالطريق العام بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات خطف الحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة حال سيرهم بالطريق العام بإستخدام مركبة "توك توك" متخذان من دائرة قسمى شرطة (الطالبية ، العمرانية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك"، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما عدد (7) وقائع سرقة وأرشدا عن بعض المسروقات تم إتخاذ الإجراءات القانونية .